Жительница Курской области рассказала о польских наемниках в регионе

Жительница Курской области заметила на территории одного из приграничных сел иностранных наемников. О встрече с ними она рассказала телеканалу RT.

По словам россиянки, она увидела наемников 10 августа — через четыре дня после начала боев с украинскими войсками в Курской области. Женщина обратила внимание на темно-зеленый камуфляж незнакомого мужчины и его вооружение.

Когда наемник заговорил с другим, женщина поняла, что они поляки. «Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — пояснила собеседница канала. Ей удалось остаться незамеченной и спуститься в укрытие. Затем россиянка и ее мать смогли покинуть село. После этого им пришлось пройти пешком 25 километров.

19 августа сообщалось, что в Суджанском районе Курской области в плен попали 15 иностранных наемников. Их колонну разбили на марше.