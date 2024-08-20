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12:18, 20 августа 2024Россия

Российские войска уничтожили командный состав ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении командного состава ВСУ в Сумской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска уничтожили командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«20 августа в ночное время в районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — пояснили в пресс-службе.

Пункт управления 47-й отдельной механизированной бригады противника был уничтожен авиационными бомбами. В пункте находились военнослужащие ВСУ и командный состав.

Экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета после подтверждения от разведки об уничтожении цели.

Ранее стало известно, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 330 бойцов. Тогда в оборонном ведомстве заявили, что удары по украинским войскам в Курской области продолжаются. Помимо этого, российские военные при помощи оперативно-тактической авиации атакуют резервы ВСУ в Сумской области.

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