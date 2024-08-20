Российский боец СВО описал положение дел в Курской области

Боец СВО заявил, что ВСУ рассыпались на малые группы в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассыпались на малые группы в Курской области. Так российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине описал положение дел в приграничном регионе, подробности операции командир танка Т-72Б3 с позывным Чек рассказал на видео в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

По словам военнослужащего, сейчас ведется работа, чтобы не допустить прорыва украинских формирований в глубь российской территории.

«Задействованы все — и воздушная, и наземная разведка. Отрабатываем по целям с корректировкой. Противник рассыпался на малые группы», — заявил командир.

Военный уточнил, что в Курской области ведется воздушная и наземная разведка, по итогам которой украинские бойцы «отслеживаются и накрываются плотным огнем». «Осуществляем огневую поддержку подразделений, находящихся в непосредственном столкновении с украинскими военнослужащими», — добавил он.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области, ведется зачистка территории одного из населенных пунктов.