Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

CTK: в Чехии проверят использование Православной церкви для якобы операций РФ

В Сенате Чехии намерены проверить использование Русской православной церкви и Православной церкви Чешских земель для якобы операций российского правительства. Об этом сообщает агентство CTK.

В сенатском комитете по безопасности выдвинули предложение, согласно которому чешское правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотреблений православными церквями для якобы проведения российских операций по оказанию влияния.

«Свободой вероисповедания и объединения [в церковные общины] нельзя злоупотреблять для [проведения] нелегальных [операций] по распространению влияния недружественной иностранной державы. Мы убеждены, что нежелательным является то, чтобы Русская православная церковь или [автокефальная] Православная церковь Чешских земель были бы использованы для распространения влияния РФ против интересов Чехии», — заявил председатель сенатского комитета Павел Фишер.

Уточняется, что министр культуры Мартин Баха также должен проверить, действует ли православные церкви в стране в соответствии с чешскими законами и соблюдают ли они условия регистрации.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отмечается, что данное решение законодателей запрещает деятельности связанных с Россией религиозных организаций.