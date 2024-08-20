Соратник Кадырова оценил ситуацию в Курской области

Алаудинов: ВСУ в Курской области остановлены, «Ахмат» уничтожает противника

Бойцы спецназа «Ахмат» планомерно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Ситуацию в приграничье оценил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Обстановка у нас подконтрольная. Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведется», — сказал Алаудинов.

Соратник Кадырова ранее заявлял, что за понедельник, 19 августа, «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники разного характера, в том числе четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк и пикапы. Также, по его словам, российские военные уничтожили большое количество пехоты. Сколько конкретно — он не уточнил.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. Жертвами атак Украины, по последним данным, стали 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего не известно.