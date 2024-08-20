Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 20 августа 2024Мир

США и Украина обсудили операции ВСУ

Пентагон: министры обороны США и Украины обсудили операции ВСУ
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым текущие операции украинской армии и динамику боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, сообщается на сайте ведомства.

«Министр обороны США Остин поговорил со своим украинским коллегой Умеровым о текущих операциях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и динамике боевых действий», — отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны также обсудили следующую встречу контактной группы по продолжению военного содействия Киеву.

15 августа из доклада генерального инспектора Пентагона стало известно, что ВСУ лишены возможности проводить масштабные контрнаступления как минимум в течение полугода из-за нехватки оружия и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Путин вышел к россиянам

      Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

      Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

      Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

      «Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

      41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

      Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

      Депутат Рады предрекла сдачу Украиной Харьковской области

      США и Украина обсудили операции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше