США и Украина обсудили операции ВСУ

Пентагон: министры обороны США и Украины обсудили операции ВСУ

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым текущие операции украинской армии и динамику боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, сообщается на сайте ведомства.

«Министр обороны США Остин поговорил со своим украинским коллегой Умеровым о текущих операциях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и динамике боевых действий», — отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны также обсудили следующую встречу контактной группы по продолжению военного содействия Киеву.

15 августа из доклада генерального инспектора Пентагона стало известно, что ВСУ лишены возможности проводить масштабные контрнаступления как минимум в течение полугода из-за нехватки оружия и боеприпасов.