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15:41, 20 августа 2024Экономика

Суд запретил россиянке кормить птиц из окна

Приставы обязали жительницу Петербурга демонтировать кормушку с фасада здания

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянка оказалась вовлечена в судебное разбирательство из-за желания кормить птиц из окна. Об этом говорится в релизе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Жительница Василеостровского района установила кормушки с колокольчиками между пролетом окна балкона на фасаде здания. Ее соседка, живущая этажом ниже, нововведение не оценила, посчитав, что птицы способствуют созданию «антисанитарии». С жалобой на это она обратилась в суд.

В суде приняли во внимание тот факт, что установка кормушек не обсуждалась с прочими собственниками жилья и управляющей компанией. В связи с этим, суд Василеостровского района постановил демонтировать их. Женщину также обязали выплатить 50 тысяч рублей в пользу соседки, потратившейся на юриста из-за обращения в суд.

Ранее в России создали «умную кормушку» для рыб. Ее разработкой занимались представители Волгоградского государственного технического университета (ГТУ). Новая технология кормления рыб, по их словам, поможет уменьшить затраты на корм, а также повысить оперативность мониторинга пруда, увеличив тем самым рентабельность рыбных хозяйств.

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