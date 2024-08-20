Тысячи москвичей приняли участие в тренировках на свежем воздухе

Проект «Спортивные выходные» объединил более 113 тысяч москвичей за четыре года

Более 113 тысяч москвичей приняли участие в программе «Спортивные выходные». Об этом агентству «Москва» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожане приняли участие в тренировках на открытом воздухе вместе с профессиональными спортсменами. Ракова сообщила, что в этом году проект расширили. Количество площадок увеличилось до 72, занятия проводят в том числе в Парке Победы, гастроквартале «Три вокзала. Депо», фудмолле «Депо. Москва», на Центральном рынке и в культурном центре ЗИЛ. «Кроме того, впервые этим летом тренировки проводят на живописных причалах Москвы — в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке Печатники», — добавила заместитель мэра.

Ранее россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом. Большинство выбирает зал по территориальному признаку, чтобы не опаздывать на тренировки. 61 процент респондентов выбирает занятия рядом с домом или работой, еще 21 процент исходит из предпочтений по видам спорта. Но только 31 процент никогда не опаздывает на тренировки.