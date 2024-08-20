Среда обитания
Все
13:59, 20 августа 2024Среда обитания

Тысячи москвичей приняли участие в тренировках на свежем воздухе

Проект «Спортивные выходные» объединил более 113 тысяч москвичей за четыре года

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Более 113 тысяч москвичей приняли участие в программе «Спортивные выходные». Об этом агентству «Москва» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожане приняли участие в тренировках на открытом воздухе вместе с профессиональными спортсменами. Ракова сообщила, что в этом году проект расширили. Количество площадок увеличилось до 72, занятия проводят в том числе в Парке Победы, гастроквартале «Три вокзала. Депо», фудмолле «Депо. Москва», на Центральном рынке и в культурном центре ЗИЛ. «Кроме того, впервые этим летом тренировки проводят на живописных причалах Москвы — в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке Печатники», — добавила заместитель мэра.

Ранее россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом. Большинство выбирает зал по территориальному признаку, чтобы не опаздывать на тренировки. 61 процент респондентов выбирает занятия рядом с домом или работой, еще 21 процент исходит из предпочтений по видам спорта. Но только 31 процент никогда не опаздывает на тренировки.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

      Певец AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами

      Минобороны России отчиталось о поиске диверсантов в лесах Курской области

      Бородина повторила образ Собчак

      Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

      В Курской области сработала система ПВО

      Путин впервые побывал в захваченной террористами в 2004 году школе в Беслане

      Объемы вывезенного из России зерна подсчитали

      Лукашенко захотел вывести отношения с Пакистаном на новый уровень

      В МИД назвали цель вбросов о взорвавших «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше