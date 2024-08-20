Украина срочно запросила у НАТО пожарные машины и экскаваторы

НАТО: Украина срочно запросила у альянса инженерную и строительную технику

Украина в срочном порядке запросила у НАТО инженерную и строительную технику, в том числе пожарные машины и экскаваторы. Об этом сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы (EADRCC).

«Для быстрого реагирования, спасения людей, ликвидации последствий (включая разбор завалов и руин) и выполнения сопутствующих задач Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям срочно требуется указанная ниже помощь в натуральном выражении», — утверждается в сообщении.

В числе запрошенной у альянса техники упоминаются 27 пожарных машин и пожарные лестницы, 27 экскаваторов, а также 25 бронированных санитарных автомобилей для эвакуации людей из опасных зон. Кроме того, Украина попросила поставить 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, в том числе тяжелой техники.

В июле министр обороны Украины Рустем Умеров запросил у союзников больше оружия для реализации украинского «плана победы».