Украинский митрополит прокомментировал закон о запрете УПЦ

Митрополит УПЦ отреагировал на запрет церкви фразой «она останется истинной»

Украинская православная церковь (УПЦ) останется истинной церковью, несмотря на позицию украинских властей. Так закон о фактическом запрете УПЦ, принятый Верховной Радой, прокомментировал для hromadske глава украинской митрополии Климент.

«Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь», — заявил предстоятель.

Митрополит добавил, что закон будет касаться в первую очередь церковного имущества, а не самой веры, и сравнил решение с духовной политикой коммунистической партии в СССР.

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.