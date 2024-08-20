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16:53, 20 августа 2024Бывший СССР

Украинский митрополит прокомментировал закон о запрете УПЦ

Митрополит УПЦ отреагировал на запрет церкви фразой «она останется истинной»

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украинская православная церковь (УПЦ) останется истинной церковью, несмотря на позицию украинских властей. Так закон о фактическом запрете УПЦ, принятый Верховной Радой, прокомментировал для hromadske глава украинской митрополии Климент.

«Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь», — заявил предстоятель.

Митрополит добавил, что закон будет касаться в первую очередь церковного имущества, а не самой веры, и сравнил решение с духовной политикой коммунистической партии в СССР.

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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      Глеб Палехов
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