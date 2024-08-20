В ДНР рассказали об эвакуации украинских органов власти из Покровска

Кимаковский: Киев эвакуирует архивы и органы власти из Покровска

В городе Покровске Донецкой народной республики (ДНР) идет эвакуация украинских органов власти и местных архивов. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В Покровске идет эвакуация архивов и органов государственной, так скажем, псевдогосударственной, власти на Украине», — рассказал чиновник.

По его словам, это говорит о хороших темпах продвижения ВС России на данном направлении. «И уже Мирноград, Покровск, что называется, не за горами», — отметил он.

Он добавил, что Российская армия за последние сутки взяла под контроль три населенных пункта, а способствует всему давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Селидово.

Ранее стало известно, что российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике. Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.