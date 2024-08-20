В Госдуме ответили на слова Зеленского о создании буферной зоны в Курской области

Депутат Шеремет: Зеленский хочет повторить в Курской области гитлеровский маневр

Владимир Зеленский хочет повторить в Курской области гитлеровский маневр. Об этом, комментируя слова украинского политика о создании буферной зоны в регионе России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Зеленский ранее заявлял, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Тогда же он призвал западных партнеров поторопиться с помощью Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр — провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года», — считает парламентарий.

По его словам, в Курской области украинских военных ждет разгром и участь немецких фашистов.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно. Проводить операцию в Курской области не было бы необходимости, если бы на Западе сняли все ограничения на применение оружия вглубь территории России, сообщал также Владимир Зеленский.