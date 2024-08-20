В Китае оценили объемы торговли с Россией

Вице-премьер Госсовета КНР: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

За первые шесть месяцев 2024 года объем российско-китайской торговли продолжил расти на 1,6 процента. Об этом заявил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти, природного газа, древесины и калийных удобрений в КНР. Кроме того, Москва и Пекин изучили вопрос либерализации и упрощения процедур при торговле между Китаем и Евразийским экономическим союзом. Вдобавок РФ и КНР развивают сотрудничество в атомной энергетике, авиации, космических полетах, спутниковой навигации.

Лифэн полагает, что полученных результатов было непросто добиться в ситуации международного хаоса.

Ранее появилась информация, что ряд китайских банков вернул российским импортерам их платежи в юанях за уже поставленные китайскими контрагентами товары.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, в 2024 году российско-китайский товарооборот может показать рекордные результаты.