В Петербурге узнали про уголовные дела против блогера Поднебесного

«Фонтанка»: против блогера Поднебесного возбудили два уголовных дела

Против 46-летнего блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела, сообщает «Фонтанка» и Telegram-канал Mash на Мойке.

По их данных, ему вменяют развратные действия и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. До этого проверку организовал Следственный комитет.

19 августа Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге за поцелуй с 15-летней фанаткой.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что поклонница показала блогеру город. После прогулки в интернете распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. Кроме того, в сети опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она, как утверждается, упоминает интим с блогером.

Сам Поднебесный рассказал свою версию произошедшего. По его словам, школьница вела себя развязно, убедила его, что ей 23 года, сама запрыгнула ему на колени и стала целовать.