Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:12, 20 августа 2024Силовые структуры

В Петербурге узнали про уголовные дела против блогера Поднебесного

«Фонтанка»: против блогера Поднебесного возбудили два уголовных дела

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

Против 46-летнего блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела, сообщает «Фонтанка» и Telegram-канал Mash на Мойке.

По их данных, ему вменяют развратные действия и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. До этого проверку организовал Следственный комитет.

19 августа Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге за поцелуй с 15-летней фанаткой.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что поклонница показала блогеру город. После прогулки в интернете распространилось видео, на котором блогер держит девушку за грудь и целуется с ней. Кроме того, в сети опубликованы скриншоты переписки и голосовые сообщения школьницы, в которых она, как утверждается, упоминает интим с блогером.

Сам Поднебесный рассказал свою версию произошедшего. По его словам, школьница вела себя развязно, убедила его, что ей 23 года, сама запрыгнула ему на колени и стала целовать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные выбили ВСУ из Нью-Йорка в ДНР и подняли флаг. Что происходит на торецком и покровском направлениях?

      58-летняя женщина попала под суд за видео сексуального характера с участием рыбы

      Врач раскрыла неожиданную опасность остановок дыхания во сне

      В США оценили шансы Трампа и Харрис закончить конфликт на Украине

      Байден оценил психологическое состояние Трампа

      Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником

      Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

      В Петербурге узнали про уголовные дела против блогера Поднебесного

      Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

      Популярный подкастер показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше