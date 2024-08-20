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20:02, 20 августа 2024Силовые структуры

В России мигранта обвинили в изнасиловании решившей сбежать из дома школьницы

В Нижнем Новгороде завели дело на мигранта, обвиняемого в изнасиловании девочки

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Фигурант частично признал вину.

Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, девочка-подросток решила сбежать из дома в южные регионы страны и поймала попутку. Ее водитель — гражданин Узбекистана — надругался над ней в машине, а затем высадил на Московском вокзале. Школьница обратилась в полицию, и вскоре подозреваемого задержали.

В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина пребывает в России незаконно — в июле у него закончилась регистрация в стране. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

Ранее суд в Амурской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, который трижды изнасиловал дочь. Его также обязали выплатить пострадавшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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      Олеся Мицкевич
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