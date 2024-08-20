В российском аэропорте Интерпол задержал подозреваемого в мошенничестве иностранца

В Пулково по подозрению в афере на 233 млн долларов задержан израильтянин

В петербургском аэропорте Пулково Интерпол задержал 45-летнего израильтянина Джошуа Карту, подозреваемого в мошенничестве на 233 миллиона долларов США. Об этом сообщает «78.ru».

Иностранца разыскивали правоохранительные органы США из-за аферы с использованием электронных средств коммуникации. Карту находится в дежурной части. Сейчас решается вопрос о его депортации.

По данным «78.ru», задержанный — один из трех братьев Карту, которые обвиняются в том, что в период с 2013-го по 2017 год торговали бинарными опционами и обманули инвесторов почти на 233 миллиона долларов США. Братья Карту известны дружбой с израильской элитой, роскошным образом жизни и поездками на гоночных спортивных автомобилях. Так, ранее Джошуа Карту встречался с экс-подругой сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху датско-израильской моделью Ли Леви.

Ранее сообщалось, что в городе Артем Приморского края сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России при содействии Росгвардии задержали объявленного в международный розыск гражданина Литвы.