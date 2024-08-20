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09:25, 20 августа 2024Моя страна

В российском городе установили гигантскую солнечную электростанцию

В Екатеринбурге установили гигантскую солнечную электростанцию

Фото: Александр Трифонов / urfu.ru

В российском городе установили гигантскую солнечную электростанцию. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, упомянутую конструкцию по площади 300 квадратных метров смонтировали в Екатеринбурге на фасаде 12-этажного учебного корпуса Уральского федерального университета. Отмечается, что 144 панели для улавливания солнечного излучения укреплены по всей стене за исключением окон.

«Станцию подключим к единой вузовской энергосистеме, и получаемой от нее энергии будет достаточно для освещения длинных коридоров учебного корпуса, где всегда не хватает света», — заявил заведующий кафедрой «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Сергей Щеклеин. При этом специалист подчеркнул, что главное предназначение электростанции — исследовательские проекты и научные разработки по альтернативной энергетике.

Ранее в августе камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал. Специалисты обнаружили горную породу на склонах вулкана Горелый. Отмечалось, что она схожа по составу с реголитом — грунтом, покрывающим всю поверхность Луны.

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      Екатерина Ештокина
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