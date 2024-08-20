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01:58, 20 августа 2024Мир

В США оценили шансы Трампа и Харрис закончить конфликт на Украине

Американский активист Рэйнольдс: Трамп стремится остановить конфликт на Украине

Фото: Unsplash

Активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить войну на Украине, хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем», — допустил он.

В июле 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США закончит конфликт на Украине за 24 часа. Политик заверил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, и последнему хватило бы одной фразы, чтобы заключить соглашение.

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      Марина Совина
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