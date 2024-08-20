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18:27, 20 августа 2024Ценности

Дочь Джонни Деппа возмутила фанатов одной деталью в образе на прогулке

Фото: Yara Nardi / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп вышла на прогулку в Лос-Анджелесе и смутила поклонников внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради попала в объективы папарацци в белом мини-платье с расклешенной юбкой А-силуэта и сером кардигане. Помимо этого, она надела белые босоножки и ободок. Свой образ звезда дополнила маленькой голубой сумкой.

Фото: @CelebrityLivin_ / Backgrid / Legion-Media

Пользователи сети раскритиковали внешность Депп в комментариях под материалом. «В свитере... спасаемся от жары», «Спасает от жары? Носить свитер? Серьезно? Мне бы очень хотелось узнать, из какого материала сделана вещь, чтобы выдержать жару», «Она так странно выглядит», «Может, кардиган все-таки снять?» — возмутились они.

В мае дочь Деппа обнажила грудь для журнала. Лили-Роуз примерила голубую юбку ниже колена прямого кроя и отделанный белым кружевом бежевый жакет для журнала ALL–IN.

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      Екатерина Ештокина
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