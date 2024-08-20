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18:58, 20 августа 2024Мир

Во Франции рассказали об истерии ЕС из-за одного решения Венгрии

Политик Филиппо: ЕС впал в истерию из-за решения Венгрии упростить въезд россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) впал в истерию из-за решения властей Венгрии упростить въезд граждан России и Белоруссии в страну. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Тwitter).

«Новый кризис истерии и авторитаризма в Евросоюзе из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как это показательно! Европейская комиссия до сих пор не может успокоиться после того, как Будапешт решил смягчить условия въезда для работы гражданам России и Белоруссии», — отметил политик.

Также Филиппо назвал ЕС «сумасшедшим домом». Он пояснил, что, хотя в сообществе признают, что решение по вопросу упрощения въезда входит в компетенции самих стран, Еврокомиссия «все равно ворчит и угрожает Венгрии».

Ранее стало известно, что Венгрия не ответила в срок на вопросы Еврокомиссии о якобы угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи виз россиянам и белорусам.

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      Дарья Устьянцева
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