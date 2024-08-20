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12:33, 21 августа 2024Забота о себе

Врач перечислил снижающие уровень плохого холестерина продукты

Терапевт Галкин рассказал, что капуста и чеснок снижают плохой холестерин

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Терапевт, реабилитолог Андрей Галкин рассказал, что снизить уровень плохого холестерина и поддержать здоровье сосудов можно не только с помощью лекарств, но и с помощью определенных продуктов. Их врач перечислил «Ленте.ру».

По словам врача, поддерживать уровень холестерина на должном уровне помогают квашеная капуста, руккола, оливковое масло, чеснок и рыба. Он объяснил, что квашеная капуста богата витамином К2, который предотвращает отложение кальция в сосудах, и витамином С, снижающим воспаление.

Руккола, по его словам, содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют снижению уровня сахара в крови и поддержанию здоровья сосудов. А оливковое масло стабилизирует артериальное давление и обладает противовоспалительным свойством.

Чеснок разжижает кровь, снижает риск образования тромбов, нормализует давление и обладает антимикробным свойством

Андрей Галкинтерапевт

Врач добавил, что рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для здоровья сосудов. Кроме того, они помогают укреплять сердечную мышцу.

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      Алиса Дмитриева
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