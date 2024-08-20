Выдача одного вида кредитов выросла почти в полтора раза

НБКИ: в июле россияне получили больше 152 тысяч кредитов на покупку автомобиля

В июле 2024 года в России выдали 152,2 тысячи автокредитов, что на 44,1 процента превысило показатели июля 2023 года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если же сравнивать с июнем 2024 года, то количество выданных ссуд на приобретение автомобиля выросло меньше чем на один процент.

Больше всего таких займов получили в Москве — 8,45 тысячи. В Московской и Ростовской областях выдали 8,10 и 7,19 тысячи кредитов соответственно.

Что касается динамики роста выдачи, то здесь в лидерах оказалась Республика Крым. Там, если сравнивать с июнем 2024 года, прирост составил 8,7 процента. В Нижегородской области — плюс семь процентов, а в Белгородской — плюс 6,6 процента.

В некоторых регионах, напротив, наблюдается снижение выдачи. Особенно в Самарской области — минус 4,6 процента. В Башкортостане — почти минус четыре процента.

В столице число выданных автокредитов выросло чуть больше чем на два процента. В Санкт-Петербурге снизилось на 0,3 процента.

Ранее сообщалось, что приобретение автомобиля в кредит в России стало дороже — ставки банков по таким ссудам увеличились до 30 процентов годовых.