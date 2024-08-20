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02:38, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

Юрист «Синергии» Палюлин призвал россиян не говорить «да» или «нет» мошенникам

Фото: Unsplash

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин заявил, что в разговоре по телефону с незнакомцами следует быть максимально сдержанным. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Палюлин назвал россиянам стоп-слова в разговоре с мошенниками и рекомендовал не говорить «да» или «нет», поскольку их могут записать и использовать в диалоге с роботом банка. Вместо этого он призвал выбирать фразы «алло» или «слушаю вас».

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      Марина Совина
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