Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

Юрист «Синергии» Палюлин призвал россиян не говорить «да» или «нет» мошенникам

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин заявил, что в разговоре по телефону с незнакомцами следует быть максимально сдержанным. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Палюлин назвал россиянам стоп-слова в разговоре с мошенниками и рекомендовал не говорить «да» или «нет», поскольку их могут записать и использовать в диалоге с роботом банка. Вместо этого он призвал выбирать фразы «алло» или «слушаю вас».

Юрист напомнил, что банки и представители правоохранительных органов никогда не звонят по телефону. Представители этих сфер не требуют указать реквизиты счетов, а также персональные данные.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Днем знаний. Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов канцтоваров и одежды, которые оказываются фишинговыми.