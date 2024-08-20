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19:08, 20 августа 2024Бывший СССР

Южная Осетия попросила Грузию признать ее независимость

МИД Южной Осетии: Грузии пора признать наш суверенитет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Грузии пора принять современные реалии после августа 2008 года и признать независимость Южной Осетии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

«Из уст грузинских политиков все чаще звучат различные декларативные заявления, касающиеся статуса Южной Осетии и Абхазии. Не исключение здесь и правящая партия Грузии, которая (...) спекулирует на теме восстановления так называемой территориальной целостности страны,» — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подобные заявления рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя. МИД Абхазии не комментировал заявления Тбилиси.

Ранее правящая партия Грузии назвала восстановление территориальной целостности страны первостепенной задачей. Ее выполнение, по мнению политиков, реализуется через присоединение Абхазии и Южной Осетии.

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      Сергей Болиев
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