Захарова высказалась о реабилитации нацизма и фашизма на итальянском телевидении

Захарова: в Италии реабилитируют нацизм и фашизм, хотя это запрещено законом

В Италии усилиями журналистов происходит реабилитация нацизма и фашизма, несмотря на то, что по законам страны это запрещено. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о сюжете итальянской телекомпании RAI с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кепке со знаком дивизии СС, сообщает «Звезда».

«Это все не было сопровождено в итальянских репортажах никакими подписями, плашками о том, что реабилитации нацизма недопустима. Ведь реабилитация, реинкарнация, обеление фашизма и нацизма запрещены в Италии законодательно», — заявила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, реабилитация нацизма и фашизма происходит в Италии «тихой сапой», под видом репортажа на телевидении.

Ранее посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ. Уточняется, что российские правоохранители предприняли шаги для правовой оценки совершенных итальянскими гражданами действий, подпадающими под действие УК РФ.