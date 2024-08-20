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03:31, 20 августа 2024Из жизни

Женщина занялась сексом с 13-летними мальчиками в комнате своего сына и попала в тюрьму

В Великобритании женщина попала в тюрьму за секс с двумя 13-летними мальчиками

Фото: Tim Glover / Wikimedia

В Великобритании женщина соблазнила двух 13-летних мальчиков и занялась с ними сексом в комнате своего сына, за что попала в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя Натали Харрис начала общаться с подростками через мессенджер Snapchat, когда переживала тяжелое расставание в 2022 году. Она отправляла им сообщения интимного характера, а затем пригласила их к себе домой, пока ее сын был в школе.

После секса женщина попросила мальчиков сохранить все в тайне, но один из них снял процесс на видео. Позже он рассказал о произошедшем своей матери. Она и подала на Харрис в суд, заявив, что женщина отняла детство у ее сына.

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В суде выяснилось, что Харрис страдает от биполярного расстройства и раздвоения личности. Отмечается, что она чувствовала себя настолько одинокой, что у нее развилась «одержимость сексуальной связью с маленькими мальчиками». Харрис приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Австралии замужней учительнице физкультуры, арестованной за секс с 17-летним школьником, предъявили шесть новых обвинений в отношении другого подростка. Ее подозревают в вымогательстве, а также хранении материалов о насилии над детьми.

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      Юлия Юткина
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