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20:27, 21 августа 2024Из жизни

47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

47-летняя кронпринцесса Швеции Виктория начала проходить офицерские курсы

Фото: Fredrik Sandberg / Globallookpress.com

Дочь короля Швеции Карла XVI Густава кронпринцесса Виктория ушла в армию. Об этом сообщает People.

47-летняя наследница престола европейской страны начала курс специальной подготовки для офицеров 19 августа. В обращении шведской королевской семьи сказано, что принцесса Виктория проходит обучение для «получения более глубокого понимания военной науки, тактики и стратегии».

«Это обучение является частью постоянных усилий кронпринцессы по расширению знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в качестве главы государства», — говорится в пресс-релизе.

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Принцесса Виктория — старшая дочь Карла XVI Густава и королевы Сильвии. В 2003 году она прошла курс базовой военной подготовки, а в 2022-м обучалась военному делу повторно, чтобы «освежить полученные ранее знания».

В марте 2023 года сообщалось, что испанская принцесса Леонор собралась служить в армии. Ее трехлетнее военное обучение началось в августе того же года.

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      Никита Савин
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