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13:31, 21 августа 2024Мир

Бундесвер усилил безопасность своих казарм

Spiegel: бундесвер усилил безопасность своих казарм из-за попыток проникновения

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бундесвер усилил безопасность своих казарм из-за серии попыток посторонних людей проникнуть на территорию. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Ранее техник в казармах Военно-воздушных сил в Кельн-Ване заметил человека возле водонасосной станции. Этот факт вызвал подозрения в возможном отравлении вод.

«Казармам было приказано тщательно проверять внешние ограждения всех объектов на наличие бойниц и усиленно их патрулировать, особенно в ночное время. Начальники также посоветовали своим солдатам следить за посторонними лицами в зонах безопасности и немедленно сообщать о любых подозрительных случаях», — отмечает издание.

14 августа немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии. По информации издания, злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещен вход на территорию части.

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      Максим Габриелян
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