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14:45, 21 августа 2024Силовые структуры

Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило генералу Булгакову обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему заместителю Минобороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Московского городского суда.

Генерал не признает свою вину. По словам его защиты, Булгаков не имеет отношения к предъявленному обвинению, а в материалах уголовного дела нет доказательств его причастности.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы экс-заместителя Минобороны России в среду, 21 августа. На заседании адвокат попросил суд смягчить меру пресечения и перевести его подзащитного под домашний арест.

Дмитрий Булгаков являлся замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год. В армии он отвечал за обеспечение войск.

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