Генштаб ВС Ирана опроверг опубликованную Fars причину крушения вертолета Раиси

Генштаб ВС Ирана назвал ложью данные Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана опроверг опубликованную информацию Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом говорится в заявлении управления иранского Генштаба по связям с общественностью, передает ТАСС.

Ведомство назвало ложью данные о том, что вертолет не смог набрать высоту и врезался в гору из-за перевеса на борту.

21 августа сообщалось, что установлена окончательная причина крушения вертолета бывшего президента Ирана. Агентство Fars подчеркнуло, что на борту находилось на два человека больше, чем положено по правилам безопасности. Уточняется, что в ходе расследования дела допросили 30 тысяч человек. Ничто не указывает на наличие человеческого фактора, говорится в публикации.