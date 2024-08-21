Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

Глава МИД Украины Кулеба: ратификацией Римского статута Киев сделал шаг в ЕС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ратификацию Римского статута Верховной Радой, заявив, что так страна сделала шаг в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Cегодня мы, наконец, на месте, благодаря лидерству президента [Владимира] Зеленского, многолетней системной работе министерства иностранных дел и других институтов, а также воле украинских парламентариев», — написал дипломат.

По его словам, таким образом Украина демонстрирует свою приверженность укреплению международного правосудия, сотрудничая с Международным уголовным судом (МУС) и совершив еще один шаг на пути к вступлению в ЕС.

Ранее о том, что Верховная Рада одобрила Римский статут, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации документа, Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.