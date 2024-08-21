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16:43, 21 августа 2024Экономика

Иран предложил поставлять запчасти для «АвтоВАЗа»

Замминистра торговли Ирана Могими предложил поставлять в Россию автозапчасти

Фото: РИА Новости

Иран обсудил с представителями компании «АвтоВАЗ» перспективы поставки иранских запчастей для российского автопрома. Об этом заявил заместитель министра торговли, промышленности и недропользования страны Фаршад Могими, его цитирует ТАСС.

В ходе выставки MIMS Automobility Moscow он предложил идею создания консорциума для экспорта в РФ товаров из Ирана. По словам замглавы ведомства, это поможет усилить присутствие товаров двух государств на рынках других стран. Могими также подчеркнул, что доверие клиентов в России к иранским товарам нужно завоевать путем повышения качества продукции.

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Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпуск модели Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESС (electronic stability control), производство которой локализовано в России. Среди других возвращенных опций — боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал и датчик дождя и света.

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