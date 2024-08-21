Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 21 августа 2024Россия

В России отреагировали на одну из самых масштабных попыток атаки БПЛА ВСУ на Москву

Депутат Колесник: попытка ВСУ атаковать Москву связана с иностранными визитами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву 21 августа, которая, как сообщили в столице, одной из самых масштабных с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что атаки ВСУ связаны с визитами в Киев политиков иностранных государств.

«Украина повышает градус напряженности. Возможно, они таким образом готовятся к переговорам. Сейчас на Украину приезжают высокопоставленные политики с мирными инициативами, и это повышает их самооценку, вот они и показывают, на что якобы способны. Поразить цели не может, но запустить можем. В итоге эскалация только расширяется», — объяснил Колесник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением БПЛА с начала спецоперации СВО на Украине. Уточнялось, что всего за два часа силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили десять дронов.

Собянин уточнил, что дроны, летевшие в сторону Москвы, были сбиты в Подольском городском округе. Пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники всех экстренных и оперативных служб.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Одновременно с атакой на Москву нападению дронов ВСУ подверглась Брянская область.

Глава российского региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО за час обнаружили и уничтожили семь украинских БПЛА. Позднее он уточнил, что в небе над областью были сбиты еще три беспилотника. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

      Россиянин расправился со знакомым на глазах подруг и заставил их молчать

      Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута

      Сложность юридического языка объяснили магией

      Популярный в России комик описал жизнь в Турции словами «абсолютный хаос»

      Украина выпустила по Курской области еще две ракеты

      В России отреагировали на одну из самых масштабных попыток атаки БПЛА ВСУ на Москву

      В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

      Раскрыты предпочтения москвичей при выборе квартир

      Закредитованным россиянам стало сложнее получить новый заем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше