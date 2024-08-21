В России отреагировали на одну из самых масштабных попыток атаки БПЛА ВСУ на Москву

Депутат Колесник: попытка ВСУ атаковать Москву связана с иностранными визитами

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву 21 августа, которая, как сообщили в столице, одной из самых масштабных с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что атаки ВСУ связаны с визитами в Киев политиков иностранных государств.

«Украина повышает градус напряженности. Возможно, они таким образом готовятся к переговорам. Сейчас на Украину приезжают высокопоставленные политики с мирными инициативами, и это повышает их самооценку, вот они и показывают, на что якобы способны. Поразить цели не может, но запустить можем. В итоге эскалация только расширяется», — объяснил Колесник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением БПЛА с начала спецоперации СВО на Украине. Уточнялось, что всего за два часа силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили десять дронов.

Собянин уточнил, что дроны, летевшие в сторону Москвы, были сбиты в Подольском городском округе. Пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники всех экстренных и оперативных служб.

Одновременно с атакой на Москву нападению дронов ВСУ подверглась Брянская область.

Глава российского региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО за час обнаружили и уничтожили семь украинских БПЛА. Позднее он уточнил, что в небе над областью были сбиты еще три беспилотника. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.