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20:59, 21 августа 2024Мир

Крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения к «военному Шенгену»

Крупнейшая партия Швейцарии обвинила президента в подрыве нейтралитета

Фото: Peter Klaunzer / Reuters

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила президента страны Виолу Амхерд и швейцарское правительство в подрыве нейтралитета из-за намерения страны присоединиться к «военному Шенгену» Европейского союза (ЕС). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте партии.

«UDC решительно выступает против участия Швейцарии в военном пакте ЕС PESCO. Таким образом Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны», — говорится в документе.

В партии отметили, что, участвуя в проекте «Военная мобильность», Федеральный совет «по грубой небрежности» ставит под угрозу безопасность населения страны. UDC также требует, чтобы швейцарское правительство в обязательном порядке представило решение этого вопроса парламенту.

Ранее стало известно о намерении Швейцарии присоединиться к проекту ЕС «Военная мобильность». Уточняется, что проект направлен на облегчение передвижения войск и военной техники по территории ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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