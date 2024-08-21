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19:48, 21 августа 2024Ценности

Ксения Собчак показала фигуру в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в оранжевом купальнике

Фото: Telegram-канал СОБЧАК

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в купальнике. Соответствующие фото она разместила в своем Telegram-канале.

На опубликованных фото 42-летняя журналистка позировала в оранжевом слитном купальнике на широких бретелях. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично оголяло ее грудь. Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу и солнцезащитные очки. От макияжа она отказалась.

«В итальянском языке есть чудесное понятие far niente. Дословно: ничего неделание. Очень важный для меня навык, который мне сложно дается», — написала Собчак.

Ранее в августе Собчак назвали пенсионеркой на откровенных фото. На одном из кадров звезда предстала напротив зеркала в бюстгальтере-бандо коричневого оттенка и цветных укороченных шортах, демонстрируя подтянутое тело.

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      Екатерина Ештокина
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