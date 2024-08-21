Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

Внешность американской поп-исполнительницы Мадонны рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, 66-летнюю певицу запечатлели в Италии вместе с 28-летним избранником Акимом Моррисом. Пара возвращалась после осмотра достопримечательностей в городе Террачина. При этом артистка предстала на кадрах папарацци в полупрозрачном кружевном наряде бренда Dolce & Gabbana и остроносых туфлях, а также дополнила образ разноцветным платком, завязав его под подбородком.

Читатели издания оценили снимки в комментариях под публикацией. «Процесс старения не остановить даже с помощью хирургии», «Я действительно сначала подумала, что это фото матери Терезы», «Бабушку вывели на прогулку», «Выглядит старше своих 66 лет, скорее на 75», «Это она была в составе "Бурановских бабушек" на "Евровидении" в 2012 году?» — написали юзеры.

Ранее в августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным.