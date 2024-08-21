Маск устроил собственные «президентские выборы»

Маск провел опрос в соцсети X, в котором Трамп обошел Харрис по уровню поддержки

Американский бизнесмен Илон Маск устроил в социальной сети X собственные выборы президента США. Он провел на своей странице опрос среди пользователей, из которого следовало, что кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп уверенно обошел свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки.

По итогам голосов немногим более одного миллиона пользователей X, экс-глава США лидировал с 78,7 процента, в то время как Харрис набрала 21,3 процента.

Ранее Трамп захотел назначить Маска своим консультантом в случае победы на выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ. Весной сообщалось, что предложение еще не до конца проработано. Однако Трамп и Маск обсуждали такую возможность.