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05:57, 21 августа 2024Россия

Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Экипаж вертолета Ми-35М поразил живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Уточняется, что удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике противника был нанесен авиационными ракетами. После нанесения удара экипаж вернулся на площадку вылета.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — заявили в Минобороны.

Ранее житель Курской области Андрей Войнов рассказал, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села.

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      Маргарита Пименова
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