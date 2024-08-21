Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35М поразил живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.
Уточняется, что удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике противника был нанесен авиационными ракетами. После нанесения удара экипаж вернулся на площадку вылета.
«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — заявили в Минобороны.
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