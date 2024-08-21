Жители курского села бежали на лодках после угроз ВСУ, что придут поляки

Житель Курской области Андрей Войнов рассказал, как эвакуировал на лодках жителей приграничного села, несмотря на угрозу обстрелов. По его словам, оставаться было нельзя, напавшие на село военные ВСУ пугали людей тем, что скоро придут поляки и никого не пощадят, пишет РИА Новости.

Андрей уточнил, что выполнял ремонтные работы в одном из домов приграничного села, когда 10 августа приехал местный ветеринар. Последний сказал Войнову, что украинские военные уже находятся в селе Снагости, жителям необходимо спасаться.

«Мы в принципе были уже готовы, мы до этого несколько ночей спали в одежде. Уходить решили по воде, потому что по дорогам уже было не пробиться», — подчеркнул Андрей.

По его словам, у жителей была налажена связь с волонтерами. Было решено, что волонтеры будут ждать в условной точке на берегу. Там же, как потом оказалось, были и представитель власти, и двое сотрудников полиции.

Андрей и его товарищи взяли три лодки и начали вывозить местных. На тот момент, по словам самого Войнова, в селе осталось не более полусотни жителей, многие выехали самостоятельно до этого.

Когда лодки вернулись за второй партией местных жителей, Андрей сошел на берег и дошел до шлагбаума, где увидел технику ВСУ. Он понял, что нужно действовать нужно скорее. При этом во время последнего рейса оставшихся жителей пришлось искать по полям и лесам. Люди намеревались переждать наступление ВСУ там, но им объяснили, что оставаться ни в коем случае нельзя, резюмировал Войнов.

Ранее в МЧС сообщили, что из граничащего с Украиной региона эвакуировали более 122 тысяч россиян. Речь идет о Курской области. Как отмечалось, жителей отселили из девяти приграничных районов региона России.

Ранее полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер выступил с мнением, что Вооруженные силы Украины своей вылазкой в Курской области хотели отвлечь внимание от катастрофического положения украинской армии в Донецкой народной республике.