МИД призвал вернуть права прихожанам УПЦ

Запрет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) нарушает законы Украины, права прихожан должны быть восстановлены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства.
Захарова призвала вернуть права прихожанам УПЦ МП после принятия Верховной Радой закона о запрете канонической церкви. Дипломат отметила, что решение нарушает не только международные соглашения в сфере прав человека, но и законы Украины.
«Все права УПЦ и миллионов православных верующих этой страны подлежат восстановлению с наказанием виновных», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. Она добавила, что решение властей углубит существующий раскол украинского общества еще и по религиозному принципу.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о 26 репрессированных с начала СВО священниках УПЦ. Также сообщается об открытых уголовных производствах по делам 100 священнослужителей.