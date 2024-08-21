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15:30, 21 августа 2024Бывший СССР

МИД призвал вернуть права прихожанам УПЦ

Захарова: запрет УПЦ нарушает законы, права прихожан должны быть восстановлены
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Запрет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) нарушает законы Украины, права прихожан должны быть восстановлены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова призвала вернуть права прихожанам УПЦ МП после принятия Верховной Радой закона о запрете канонической церкви. Дипломат отметила, что решение нарушает не только международные соглашения в сфере прав человека, но и законы Украины.

«Все права УПЦ и миллионов православных верующих этой страны подлежат восстановлению с наказанием виновных», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. Она добавила, что решение властей углубит существующий раскол украинского общества еще и по религиозному принципу.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о 26 репрессированных с начала СВО священниках УПЦ. Также сообщается об открытых уголовных производствах по делам 100 священнослужителей.

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