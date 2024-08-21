Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала августа

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $76 за баррель впервые с 7 августа

В ходе торгов в среду, 21 августа, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на октябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустились ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 20:16 по московскому времени, сырьевые котировки опустились до уровня в 75,91 доллара за баррель, что стало минимальным показателем с 7 августа. Спад к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,67 процента.

Впрочем, к 20:21 котировки незначительно отыграли падение и превысили отметку в 76 долларов за баррель. К этому времени биржевая стоимость Brent увеличилась до 76,01 процента. Тем не менее, полностью отыграть спад к уровню закрытия предыдущей сессии котировкам не удалось — снижение к тому моменту составило 1,49 процента.

Ранее в Минэнерго США сообщили о сокращении коммерческих запасов сырья в стране до 426,2 миллиона баррелей. Спад в период с 9 по 16 августа составил 4,65 миллиона. За это время резервы бензина просели примерно до 228 миллионов баррелей, а дистиллятов — до 122,9 миллиона. До этого аналитик компании «Финам» Николай Дудченко допустил, что август 2024 года может стать худшим месяцем для глобального рынка нефти на фоне рисков экономики США столкнуться с рецессией.