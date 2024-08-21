Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:04, 21 августа 2024Из жизни

Мужчина украл 121 телефон за один день фестиваля

Мужчина украл 121 телефон в Швейцарии и попытался перевезти их в фольге в Италию

Кадр: Sky News

Мужчина попытался перевезти в Италию 121 телефон, спрятав их в фольге, и был пойман на таможне. Об этом пишет Sky News.

Неизвестный хотел на поезде доехать до Милана из Швейцарии, когда его остановили на досмотре багажа. В его чемодане таможенники нашли смартфоны, завернутые в фольгу. Среди них был 71 iPhone, 29 Samsung, а также 21 телефон других марок.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Богатства безумной вдовы Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Богатства безумной вдовыТаинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
5 сентября 2020

Полиции удалось установить, что все телефоны были украдены 10 августа во время музыкального фестиваля в Цюрихе. Подозреваемый — 40-летний гражданин Румынии — был арестован на месте. Полицейские изъяли у него смартфоны и начали поиски их владельцев.

Ранее сообщалось, что директор школьной столовой из США созналась в краже куриных крылышек и попала в тюрьму. Всего женщина украла крылышек на 1,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше