Мужчина украл 121 телефон за один день фестиваля

Мужчина украл 121 телефон в Швейцарии и попытался перевезти их в фольге в Италию

Мужчина попытался перевезти в Италию 121 телефон, спрятав их в фольге, и был пойман на таможне. Об этом пишет Sky News.

Неизвестный хотел на поезде доехать до Милана из Швейцарии, когда его остановили на досмотре багажа. В его чемодане таможенники нашли смартфоны, завернутые в фольгу. Среди них был 71 iPhone, 29 Samsung, а также 21 телефон других марок.

Полиции удалось установить, что все телефоны были украдены 10 августа во время музыкального фестиваля в Цюрихе. Подозреваемый — 40-летний гражданин Румынии — был арестован на месте. Полицейские изъяли у него смартфоны и начали поиски их владельцев.

Ранее сообщалось, что директор школьной столовой из США созналась в краже куриных крылышек и попала в тюрьму. Всего женщина украла крылышек на 1,5 миллиона долларов.

