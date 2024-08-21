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10:16, 21 августа 2024Силовые структуры

Начат поиск кружившего над «Уралвагонзаводом» неизвестного самолета

Прокуратура устанавливает неизвестный самолет, круживший над «Уралвагонзаводом»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уральская транспортная прокуратура проводит мероприятия по установлению неизвестного самолета, кружившего над Нижним Тагилом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Основанием для прокурорской проверки стали публикации в СМИ. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Местные жители 20 августа заметили подозрительный самолет в небе над оборонным предприятием «Уралвагонзавод», пишет Ura.ru. Неизвестное воздушное судно сделало несколько кругов над заводом, а потом скрылось.

В ночь на среду, 21 августа, была совершена одна из самых масштабных попыток атаки на Москву. По данным Минобороны, над столичным регионом сбили 11 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщал о перехвате 10 дронов на подлете к столице. По его информации, никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано.

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      Любовь Ширижик
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