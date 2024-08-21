Стюардессы ударились о стену и получили переломы во время сильной турбулентности самолета

Daily Star: стюардессы сломали ноги во время турбулентности самолета EasyJet

Стюардессы самолета EasyJet ударились о стену и получили переломы ног во время сильной турбулентности. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что рейс со 181 пассажиром следовал с греческого острова Корфу в английский Гатвик в понедельник, 19 августа. Лайнер оказался в зоне турбулентности вскоре после взлета. В этот момент бортпроводницы готовили еду для пассажиров и были отброшены к стене. Они получили серьезные травмы, из-за чего пилотам пришлось экстренно посадить самолет в Риме.

«Потрясающий отпуск закончился кошмарным путешествием обратно из Корфу с ужасной турбулентностью», — описала случившееся одна из пассажирок по имени Бекки Уолтерс. Лишь спустя шесть часов борт смог снова вылететь по своему маршруту.

Ранее в США пассажирка сломала ногу на рейсе JetBlue. Она запуталась в ремне безопасности, упала на пол и услышала хруст лодыжки.