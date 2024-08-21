Переживающая о душевном здоровье женщина отсудила право жить с тремя попугаями

Женщина из США отсудила компенсацию после попытки выселить ее с тремя попугаями

В США женщина обратилась в суд после попыток выселить ее из квартиры из-за шумных попугаев и отсудила компенсацию. Об этом сообщает NBC News.

Жительница Манхэттена Мэрил Лессер заехала в квартиру с тремя птицами еще в 1999 году. Из-за шумных попугаев, которых зовут Лейла, Джинджер и Кертис, на нее на протяжении многих лет жаловались соседи. Однако она не могла избавиться от питомцев, поскольку они обеспечивали ее стабильное эмоциональное состояние. Переживающая о своем душевном здоровье Лессер объяснила правлению дома, что попугаи — это животные эмоциональной поддержки, и она живет с ними из-за предписания врача.

Тогда правление решило выселить Лессер, несмотря на то, что многочисленные проверки не выявили нарушений. Процедура выселения началась в 2016 году. Женщина была вынуждена съехать и сдать квартиру в субаренду. В 2018 году Лессер подала жалобу в Департамент жилищного строительства и городского развития, который подтвердил нарушение ее прав. Однако правление дома проигнорировало предложение пойти на мировое соглашение, и дело дошло до суда.

После рассмотрения дела судья пришел к выводу, что Лессер пыталась защитить свое право жить с птицами. Правление кооператива, вместо того чтобы пойти на мировое соглашение, решило довести дело до суда высшей инстанции. В итоге федеральный суд постановил, что Лессер должна получить компенсацию в размере 165 тысяч долларов (15 миллионов рублей), а также принудил правление выкупить ее квартиру за 565 тысяч долларов (51,6 миллиона рублей). Кроме того, суд предписал правлению дома пересмотреть политику в отношении животных эмоциональной поддержки.

Ранее сообщалось, что более 400 человек захотели забрать попугая-матерщинника по кличке Пеппер из приюта в Нью-Йорке, США. Его новой хозяйкой стала учительница, в доме которой уже жила матерящаяся птица.