Певица и телеведущая Юлианна Караулова опубликовала фото в бикини

36-летняя певица Юлианна Караулова показала фото в черном бикини с Мальдив

Певица и телеведущая Юлианна Караулова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница снялась на лестнице для спуска в воду в черном бикини. Так, знаменитость надела асимметричный топ и трусы с заниженной талией.

Кроме того, она распустила мокрые волосы, нанесла на ногти лак в тон наряду и дополнила образ серебристым браслетом и кольцом. «Неизданное из отпуска, о котором я успела забыть за эти пару недель», — подписала пост звезда.

В апреле Юлианна Караулова заявила, что пожалела об одном изменении внешности.