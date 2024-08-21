Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:27, 21 августа 2024Ценности

Певица и телеведущая Юлианна Караулова опубликовала фото в бикини

36-летняя певица Юлианна Караулова показала фото в черном бикини с Мальдив

Фото: @yulianna_karaulova

Певица и телеведущая Юлианна Караулова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница снялась на лестнице для спуска в воду в черном бикини. Так, знаменитость надела асимметричный топ и трусы с заниженной талией.

Кроме того, она распустила мокрые волосы, нанесла на ногти лак в тон наряду и дополнила образ серебристым браслетом и кольцом. «Неизданное из отпуска, о котором я успела забыть за эти пару недель», — подписала пост звезда.

В апреле Юлианна Караулова заявила, что пожалела об одном изменении внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас осталось слишком мало». Три украинские роты вместе с командирами отказались воевать под Покровском

      В Москве появилась новая возможность для помогающих жертвам насилия в семье НКО

      В российском регионе создали первую детскую яхту

      На Украине заявили о назревающем кризисе ВСУ у Угледара и Купянска

      Зеленский обсудил запрет УПЦ с Вселенским патриархом

      Россиян предупредили о подстерегающих осенью заболеваниях

      Советник Трампа допустил звонок Путину по Украине

      Экс-депутата Дмитрия Гудкова заочно осудили в России на восемь лет

      В России замедлился рост цен

      Певица и телеведущая Юлианна Караулова опубликовала фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше