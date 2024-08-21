Школьница столкнула трехлетнего ребенка в уличный туалет

В Казахстане 16-летняя школьница столкнула трехлетнюю девочку в уличный туалет

В Сарыагашском районе (Казахстан) 16-летняя школьница столкнула трехлетнюю девочку в уличный туалет. Об этом сообщило издание Orda.

Ребенок пропал 16 мая. Девочку искали десятки людей. Спустя три дня ее тело нашли в уличном туалете. Изначально полиция предположила, что девочка сама упала и получила травмы.

Спустя месяц похожая история произошла с пятилетней девочкой. Она выжила и рассказала, что ее пыталась столкнуть 16-летняя школьница. Подозреваемую задержали.

Выяснилось, что у подростка диагностирована шизофрения. Во время допроса она призналась, что причастна к нападению на трехлетнего ребенка.

«В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела», — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Ранее девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля и была избита в туалете. По словам ребенка, к ней в кабинку ворвалась девочка-подросток, которая ударила ее по голове и лицу и схватила за шею.