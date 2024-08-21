Экс-депутата Дмитрия Гудкова заочно осудили в России на восемь лет

В Москве заочно осудили на 8 лет экс-депутата Гудкова по делу о фейках

В Москве суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Политику также запретили на четыре года администрировать сайты и каналы. Следствие и суд установили, что Гудков разместил в своем канале на видеохостинге видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

В декабре 2023 года МВД России объявило Гудкова в розыск, он находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли.