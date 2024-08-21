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19:33, 21 августа 2024Силовые структуры

Экс-депутата Дмитрия Гудкова заочно осудили в России на восемь лет

В Москве заочно осудили на 8 лет экс-депутата Гудкова по делу о фейках
Дмитрий Гудков (признан в России иностранным агентом)

Дмитрий Гудков (признан в России иностранным агентом). Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Политику также запретили на четыре года администрировать сайты и каналы. Следствие и суд установили, что Гудков разместил в своем канале на видеохостинге видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

В декабре 2023 года МВД России объявило Гудкова в розыск, он находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли.

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      Илона Палей
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