Раскрыта дополнительная цель визита премьера Индии на Украину

Reuters: Моди во время визита на Украину обсудит урегулирование конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «поделится точками зрения» на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией во время своего визита в Киев в пятницу, 23 августа. Об этом сообщает Reuters.

Моди уже отправился в Польшу, следующей точкой его маршрута станет Киев. Отмечается, что эта поездка будет первым визитом премьер-министра Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад. «Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе», — заявил Моди перед отъездом в Варшаву.

О визите Моди в Киев стало известно 19 августа. Отмечалось, что в ходе визита Моди обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.