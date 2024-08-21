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11:20, 21 августа 2024Культура

Раскрыта реакция детей Джей Ло и Бена Аффлека на развод пары

Page Six: дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека переживают из-за развода родителей

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пятеро детей американской певицы Дженнифер Лопес и киноактера Бена Аффлека переживают из-за развода пары. Об этом сообщает Page Six.

«Его дети переживают, это нормально, как и ее», — сообщил источник, близкий к ситуации. При этом собеседник издания отметил, что «все готовы двигаться дальше».

Отмечается, что пятеро детей звезд были близки и часто проводили время вместе после того, как их родители возобновили свои отношения в 2021 году.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка лично явилась в окружной суд округа Лос-Анджелес, чтобы подать соответствующие бумаги. Датой расставания Джей Ло поставила 26 апреля 2024 года.

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      Варвара Кошечкина
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